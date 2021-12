Região colhe 675 mil toneladas de soja e 82.600 t de milho

As duas culturas renderão lucro expressivo aos produtores do Norte Pioneiro

Com área estimada em torno de 173 mil hectares e previsão de colheita em torno de 675 mil toneladas, as lavouras de soja – no Norte Pioneiro – se encontram com 90% em boas condições e 10% em condições médias. A informação é de Fernando Emmanuel, chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Jacarezinho.

No que se refere às fases, cerca de 64% das lavouras encontram-se em desenvolvimento e 44% em floração.

Cotação da saca de soja hoje em torno de R$ 154,00.

A área de milho primeira safra com cerca de 17 mil hectares plantados tem estimativa de colheita em torno de 82.600 toneladas, com aproximadamente 84% do cereal em situação ótima e 20% em condições medianas.

Com relação às fases cerca de 50% das plantações encontram-se em Desenvolvimento Vegetativo, 45% na fase de floração e 5% na fase de frutificação.

A saca do milho hoje está sendo comercializada em torno de R$ 81,00.

O volume de grãos produzidos pelo Paraná na safra de verão 2021/2022 deve chegar a 25,61 milhões de toneladas em uma área de 6,2 m Caso a expectativa se confirme, a produção será 10% milhões de hectares, segundo relatório mensal do Departamento de Economia Rural (Deral), superior à do ciclo 2020/21, em uma área 1% maior.

As chuvas um pouco mais regulares na maior parte do Estado permitiram avanço da semeadura das principais culturas, chegando na reta final. Assim, a safra tem perspectivas positivas.

“A expectativa de produção aumentou em quase 300 mil toneladas em relação ao que se esperava no mês de outubro”, afirma. Ainda que algumas regiões necessitem de mais chuva para o desenvolvimento das plantas, o cenário está favorável para a safra paranaense de maneira geral, principalmente se o clima colaborar, diz o secretário Norberto Ortigara.

O relatório do Deral sinaliza que o Paraná deve produzir 20,98 milhões de toneladas de soja, 6% a mais do que no ciclo anterior, enquanto a primeira safra de milho pode ter um aumento de 35% na produção, chegando a 4,2 milhões de toneladas.

MILHO PRIMEIRA SAFRA – Com o plantio encerrado, a primeira safra de milho tem uma boa perspectiva e pode recompor as perdas dos últimos ciclos. Hoje, a produtividade média esperada no Paraná é de 9.750 quilos por hectare, levemente abaixo do recorde de 10 mil quilos.

O relatório deste mês estima um volume de 4,2 milhões de toneladas, 35% a mais do que na safra anterior. Já a área está estimada em 430 mil hectares, alta de 15% sobre o ciclo 2020/21.

SOJA – A exemplo dos últimos anos, a produção de grãos deve crescer e atingir o volume recorde de 289,6 milhões de toneladas, segundo as previsões da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra 2021/2022. O grande destaque continua sendo a soja, principal produto da pauta de exportação brasileira que se mantém com preços firmes e demanda aquecida.

A terceira estimativa para a safra 2021/22 de grãos foi divulgada pela Consultoria Datagro, que manteve a previsão de safra de soja basicamente estável, onde deve atingir 142,05 milhões de toneladas. A previsão para novembro é de 142,63 milhões de toneladas.

A área de plantio está basicamente encerrada e deve chegar a 40,51 milhões de hectares, um aumento de 3,7% em relação à safra 2020/21.

Segundo os especialistas do setor, a colheita da soja é o momento mais aguardado pelo produtor rural. Eles projetam uma safra em torno de 140 milhões de toneladas para 2022.