Norte Pioneiro colhe 540 mil toneladas de milho segunda safra

O que renderá valor bruto de 756 milhões de reais

A colheita da segunda safra de milho começou no Paraná. Ainda não alcançou o ritmo desejado, mas a expectativa é que, a partir desta semana haja aceleração. O assunto está no Boletim de Conjuntura Agropecuária referente ao período. O documento é preparado por técnicos do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Saab).

No Norte Pioneiro, poucas áreas no sul da região iniciaram a colheita de milho, sendo que foram plantados 93.200 hectares da semente, segundo informou Fernando Emmanuel, chefe do Núcleo Regional da Seab de Jacarezinho.

O município maior produtor é Cambará, com 15 mil hectares, e as lavouras em bom estado estão com previsão mantida em 540 mil toneladas para a colheita, estimando um valor bruto de 756 milhões de reais.

Quanto ao preço do milho, a saca está estipulada em 84 reais. A previsão é que a colheita se inicie nos próximos dias.

De acordo com os dados da semana, foi colhido 1% da área total estimada em 2,7 milhões de hectares para o ciclo estadual. Se as condições climáticas colaborarem e houver redução de chuvas, há expectativa de avanço significativo nesta segunda quinzena de junho. De acordo com os técnicos de campo, neste momento, 32% da área está em fase de maturação, 62% em frutificação e 5% em floração.

Para a safra nacional de milho 2021/22, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima 115,2 milhões de toneladas. A última safra foi bastante castigada pelas adversidades climáticas. A alta expressiva de 32% que se observa agora é uma recomposição daquelas perdas.

A previsão é que o Paraná tenha uma produção recorde de 16 milhões na segunda safra. Somado aos pouco mais de 2,9 milhões de toneladas da primeira safra, o Estado será responsável por quase 19 milhões de toneladas, mantendo-se na segunda posição nacional.