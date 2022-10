Norte-pioneirense vai trabalhar no Canadá com imagens em 3D

Platinense estudou em Curitiba, mora em Porto Alegre e vai para Quebec em 2023

Vitória Magalhães de Toledo Pimenta (fotos e vídeo) é de Santo Antônio da Platina, filha da pedagoga Viviane Magalhães e do dentista Adriano Toledo Pimenta e irmã da caçula Diovana, 24 anos.

Reside em Porto Alegre há dois anos e mora sozinha há uma década. Sua atividade profissional tem um nome diferente: Environment Artist, ou seja, especializada em criação de cenários, como o título sugere. Seu trabalho na maioria das vezes é produzir modelos 3D de objetos e ambientes que incluirão texturas e em alguns casos até mesmo animações.

Não faz roteiros ou estórias, não delineia características das personagens e sim executa o que cria o time de Concept Art (Arte conceitual, uma forma de pré-produção na indústria do lazer, usada em sua maioria em filmes, jogos eletrônicos, animações e histórias em quadrinhos, com a objetivo de criar e definir uma ideia e/ou tom que poderá ser utilizado no produto final).

Toda a parte de desenho vem pronto e é a responsável somente pela feitura dele em três dimensões.

Para quem acha que o mercado do segmento é de ” joguinhos de entretenimento” com desdém, basta informar que em 2023 deve girar US$ 203,1 bilhões e a projeção para 2024 é de um crescimento de 15,5% na comparação com 2021.

Vitória fez faculdade de Expressão Gráfica, curso da área de Exatas que abrange diversos tipos de projetos, na UFPR(Universidade Federal do Paraná), entrou no curso em 2013 (com apenas 16 anos) e com conclusão e aprovação do TCC Trabalhos de Conclusão de Curso) em 2017, em Curitiba.

Na capital gaúcha, trabalhou na Aquiris, empresa de jogos virtuais, onde lançou dois jogos: Wonderbox: The Adventure Maker e Horizon Chase 2.

Sobre a possibilidade de morar no Canadá: Foi a empresa, chamada Gameloft (sedia em Paris, na França, mas com escritórios em vários países) quem procurou a jovem, com uma proposta. Teve a primeira reunião com a recrutadora, em seguida um teste técnico e depois da aprovação, uma segunda e demorada entrevista com a equipe de Leads (termo usado para descrever determinado produto ou serviço de uma empresa. Os leads ao contrário dos prospects – que prospectam, procuram – são contatos que demonstram interesse por algum tipo de produto ou serviço).

Na Gameloft, trabalha na Disney Dreamlight Valley.

Após uma semana, obteve a confirmação que tinham gostado de dela e a contrataram, sendo renovada oficialmente a parceria a cada 30 dias.

Atualmente está como home office(trabalho domiciliar) no Brasil, onde seu contrato se renova a cada mês, até a saída do visto. É porque existem conflitos nas leis trabalhistas entre o país da América do Norte e o Brasil. Recebe pelo câmbio do dólar canadense (hoje, R$ 3,78).

Se tudo se desenvolver como vem sendo efetivado, Vitória vai se mudar e trabalhar na Província de Quebec, predominantemente de língua francesa situada no leste do Canadá, mas também de inglês. É a maior do país por extensão territorial e a segunda maior divisão administrativa.

A menina do interior. que sempre sonhou em ser artista sem saber ao certo em que área, está feliz. Continua com os mesmos hobbies, Fotografia, e o esporte, Patinação.

