Norte-pioneirense ganha R$ 6 milhões

Acertou sozinho as cinco dezenas do concurso realizado ontem à noite

Um (a) apostador (a) da Lotérica Santa Amélia, localizada na avenida Prefeito Carlírio Gomes dos Santos, 453, centro da cidade do mesmo nome, ganhou mais de seis milhões de reais.

O município do Norte Pioneiro possui quatro mil habitantes e fica a 30 KM de Ribeirão do Pinhal e 35 km de Cornélio Procópio. O prêmio total foi de R$ 6.126.829,84.

Acertou sozinho as cinco dezenas do concurso 5.864 realizado na noite desta sexta-feira (27) na capital paulista. Ganha quem acerta cinco dezenas. Em caso de ninguém adivinhar, acumula para o próximo sorteio. Apostas que acertarem quatro, três ou duas dezenas também são premiadas.

A probabilidade para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, com preço de dois reais, é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa. Com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 6.006,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005.