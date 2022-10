Natal de Luz volta a ser presencial em SAP

Depois de dois anos online serão cinco exibições ao vivo em dezembro

Acima, vídeo de 2018 e matéria de 2019

As festividades de fim de ano em Santo Antônio da Platina serão abrilhantadas novamente com a apresentação presencial do NATAL DE LUZ, em sua 21ª edição. Serão cinco noites de espetáculo que a partir de 22 horas, com exatamente uma hora de duração.

Será no prédio do Centro Paroquial Pastoral Frei Clemente Vendramim, ao lado da Igreja Matriz central da Paróquia Santo Antônio de Pádua, na Rua Marechal Deodoro, de frente para a Praça Frei Cristóvão.

O tema definido para este ano foi: Fé e Gratidão, fazendo uma alusão ao desafio que os seres humanos enfrentaram ao longo de dois anos com a intensidade de propagação da Covid-19), que fez com que os shows fossem interrompidos presencialmente em 2020 e 2021, ocorrendo apenas com transmissão pelos meios digitais, com os participantes – número bem reduzido – cantando e realizando as coreografias no interior da Igreja Matriz central.

À frente da organização do Natal de Luz está uma equipe bem sintonizada e que não mede esforços para, a cada ano, levar ao público local e regional, exibições que emocionam.

Coordenam o espetáculo as Professoras Marly Prado Papi Crespo (Spaço, Arte & Música) e Neuzeli França Ribeiro Cesar (Grupo de Canto Sementinha). Com elas, estão o Pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, Padre José Antônio Pereira de Campos; no setor financeiro está Henrique Marques; o assessor de infraestrutura é Francisco Nivaldo Marques; e, as fotos e filmagens estão sob a responsabilidade de Henrique Glovacki.

“Organizamos o evento também com o apoio dos pais, amigos e voluntários. Contamos com uma equipe excelente que nos apoia e ajuda”, destacou Neuzeli Cesar. Com relação ao tema ela enfatizou: “definimos este visto que vencemos essa pandemia com fé e muita esperança. Escolhido também por resumir nossos sentimentos de confiança e agradecimento a Deus por nos permitir essa maravilhosa volta ao formato presencial”.

De acordo com ela, o espetáculo Natal de Luz contará com danças, encenações, que acontecerão num palco, nas sacadas e nas janelas do prédio. Quanto à possibilidade da organização disponibilizar um livreto com as letras das músicas, Neuzeli disse que “está no nosso projeto este item, queremos realizar como de costume com as fotos dos participantes. Mas, será licitado pela Prefeitura, um orçamento, e esperamos que dê certo para fazermos como nos anos anteriores, oferecendo ao público este material”.

Os ensaios estão transcorrendo em ritmo bastante ordenado e, as gravações, estão programadas para ocorrerem no final de outubro, para tanto, a Prefeitura, que é parceira do evento, está organizando uma licitação através de pregão eletrônico, para este mês de setembro. A partir daí, é que a organização do Natal de Luz começa as gravações.

As datas previstas das apresentações em dezembro são: dias 9 (sexta-feira), 11 (domingo), 14 (quarta-feira), 16 (sexta-feira) e 18, um domingo.

Como é de praxe, a beleza do espetáculo que o público presencia em dezembro, passa por um processo de organização e planejamento que começa logo nos primeiros meses de cada ano. E, para as apresentações de 2022, em março ocorreu a primeira reunião para a escolha do tema e as músicas que fariam parte do repertório do Natal de Luz.

“Posteriormente, tivemos reunião com nosso Pároco José Antônio, que nos apoiou e incentivou, onde ficou definido que seria presencial o evento. Com relação às músicas, elas foram escolhidas, entre os temas natalinos, populares e religiosos, sendo 15 canções, entre elas uma inédita, e poucas já fizeram parte de anos anteriores”, disse Neuzeli.

Vídeo da decoração natalina de 2020

Os primeiros ensaios tiveram início no segundo semestre, com a volta das aulas, nas dependências do Centro Pastoral, onde os participantes se reúnem todas as sextas-feiras, a partir das 17h30min. Este ano a exibição do Natal de Luz contará com 80 cantores e mais três convidados especiais e outros requisitados que voluntariamente ajudam na apresentação do evento.

“Também não podemos esquecer-nos dos pais e dos colaboradores cujas participações são de grande importância para o sucesso desse projeto”, apontou Neuzeli. Ela ainda informou que “ao todo, nos dias de apresentação,

Como não poderia ser diferente, a reportagem questionou sobre alguma surpresa que esteja em andamento para as apresentações deste ano, com o retorno presencial, e, Neuzeli disse que, com certeza, em 2022 não será diferente de outros anos em que a organização programa alguma novidade e surpresa, o que, infelizmente, não pode ser revelada, obviamente, “já que se trata de algo a causar efeito de surpreender o público”.

Fogos – Tendo em vista a vigência da Lei Municipal nº 1.842, de 14 de abril de 2020, que “Dispõe sobre proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto e com efeito de tiro, no município de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná”, de autoria do ex-vereador Genivaldo Marques, respeitando este dispositivo, a organização do Natal de Luz decidiu que não haverá a soltura de fogos.

Outro detalhe que sempre chama bastante à atenção do público à frente do prédio do Centro Pastoral são os adereços que os cantores e encenadores utilizam a cada música apresentada. Quanto a isso, Neuzeli lembrou que “os adereços estão sendo confeccionados pelas mães e voluntárias, que se reúnem semanalmente no terceiro andar do Centro de Pastoral Frei Clemente Vendramim, onde restauram e confeccionam com seus talentos e disponibilidades, e muito contribuem para que tudo tenha mais brilho e beleza”.

Patrocinadores – As empresas patrocinadoras do espetáculo NATAL DE LUZ 2022 são: Construcasa Bordignon, Extinpel, Samp Fiat e Schmidt Motos Honda, Sicredi, Prefeitura de Santo Antônio da Platina e Paróquia Santo Antônio de Pádua. E, apoio, dos meios de comunicação: radiofônico, impresso e digital do Município.

Ao falarem sobre a sensação de realizar o Natal de Luz nas janelas do Centro Pastoral depois de dois anos sendo no formato digital, Neuzeli Cesar destacou: “Grande gratidão a Deus e alegria de novamente estarmos perto do povo recebendo o calor, incentivo, amor e apoio ao nosso projeto”. E, Marly Crespo ressaltou: “As emoções se misturam nos nossos corações, alegrias, expectativas, esperanças, força e fé. Voltar às apresentações presenciais depois de dois anos é maravilhoso, bênção que Deus que proporciona”.

Ambas coordenadoras do evento enaltecem a participação das empresas patrocinadoras, da Prefeitura e da Paróquia Santo Antônio de Pádua, agradecendo pela confiança. “Nossa gratidão também aos senhores pais, familiares e colaboradores, que sempre estão conosco em todos os momentos. Deus abençoe a todos”.

Reconhecimento – O prédio onde se realiza o show Natal de Luz é o Centro Paroquial Pastoral Frei Clemente Vendramim, com 24 janelas e duas sacadas superiores, ao lado da Igreja Matriz central do Município. É uma homenagem dada ao Frei Capuchinho, que por alguns anos exerceu sua vocação religiosa em Santo Antônio da Platina, ainda quando havia apenas uma Paróquia platinense. Atualmente o frei está atuando como Vigário na Paróquia São Francisco de Assis, Diocese de Umuarama.

No último dia 16 de agosto, Frei Clemente Vendramim completou 99 anos de idade e, em março, chegou aos 76 anos de ordenação sacerdotal, sendo considerado o Frei Capuchinho com mais idade em atividade no Brasil. O grupo de cantos Sementinha era a mina de seus olhos, e sempre apoiou toda a iniciativa que esta coletividade promoveu, sendo o espetáculo Natal de Luz, uma realidade também muito desejada e amada por ele.

Abaixo Natal de Luz em 2016 e 2019.