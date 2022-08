Nasce primeiro bebê em Carlópolis após 10 anos

Município estava sem maternidade há mais de dez anos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e o prefeito Hiroshi Kubo (PSD) comemoraram nesta segunda-feira, 1º de agosto, o nascimento do primeiro bebê de Carlópolis, após uma década sem a cidade registrar nascimento em maternidade própria.

“É uma alegria participar deste momento de festa, com o nascimento do primeiro carlopolense em dez anos”, disse o deputado. “Foi o primeiro parto realizado em Carlópolis na última década. Momento para celebrar e marcar a reabertura do Hospital São José”, completa o prefeito.

Crysthofer Will Schio Tessari foi o primeiro bebê que nasceu no novo Centro Cirúrgico do Hospital São José de Carlópolis, exatamente às 20 horas, pesando 3,098kg e medindo 48cm. O médico e ex-prefeito Isaac Tavares da Silva, foi quem atuou no parto. A mãe é Louyse Andreza Tessari, de 20 anos.

Para o prefeito Hiroshi Kubo, o nascimento de Crysthofer marca a história da saúde em Carlópolis. “As gestantes eram encaminhadas para cidades da região e não havia registro em Carlópolis. Agora, com o censo 2022 em andamento, já podemos registrar novamente os filhos de Carlópolis no diagnóstico do perfil da cidade”.