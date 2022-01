2022: nasce 1º bebê do Norte Pioneiro

Menino saudável é de família de Santo Antônio da Platina

Pesando três quilos e 405 gramas, Samuel nasceu num parto tranquilo às 03h22 da madrugada deste sábado, dia primeiro, com 50 centímetros de estatura, no Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) , em Santo Antônio da Platina.

A genitora, Mirela Aparecida de Brito, é do lar, e o pai, Rogerson Francisco Antônio, dedetizador da Bionorte, empresa platinense que faz serviço de desinsetização em residências e comércios.

Moram no Jardim São Paulo, em Santo Antônio da Platina, próximo da padaria Santa Terezinha.

Participantes da equipe: Pediatra Claudinei de Oliveira, Ginecologista Luís Fernando, ginecologista e obstetra Adriane Guergolet; Enfermeiras – Donata e Sueli; Berçário – Enfermeiras Leila, Cassiana /Mirian /Juliana; e Alojamento – Vanessa /Cristiane /Vanderléia.