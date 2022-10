Não sou candidato por conveniência eleitoral, diz Martins

Escolhido por Bolsonaro e Ratinho Junior fala com exclusividade ao Npdiario

O deputado federal Paulo Martins (PL) foi a opção do Senado no Paraná, tornada pública de forma ampla, do presidente Jair Bolsonaro e do governador Carlos Massa Ratinho Junior e é a grande novidade neste pleito.

Ele recebeu o jornalista Valcir Machado, em Curitiba, para uma entrevista exclusiva. Abaixo, os principais trechos da conversa, que foi gravada:

“É um desafio que enfrento, agora, mas eu não sou um candidato de mim mesmo e também não sou o candidato que do nada , acordei e virei o candidato do presidente da República e do governador do Paraná… Tenho uma trajetória em defesa de uma série de bandeiras, de uma série de valores. Se você pegar um vídeo meu de dez anos atrás, pegar o que eu defendo agora, é a mesma coisa, de uma coerência, aí então a minha postura não é por conveniência eleitoral e sim por construção mesmo da pessoa de quem eu sou e do que que eu acredito que seja melhor”.

“Fui forjado também em estudo, e a gente vai aprendendo também na experiência real, né? Eu conheci o lugar onde o MST destruiu uma região invadiu as propriedades… Sou filho de um policial que combatia, estava lá com uma experiência real, sei que o produtor precisa de segurança jurídica que ele tem que ter garantia da propriedade, esses grupos esquerdistas revolucionários socialistas desestabilizam a sociedade, depois disso eu fui estudar para entender todo o processo mas o candidato jornalista homem, esse sou fruto de Formação que foi buscar e também nas próprias experiências que vivi, tanto a coerência que eu tenho é só um mero cuidado para ser coerente é porque eu não consigo ser de outro jeito, quem procurava encontrar esse candidato com esse perfil agora tem”

“É muito importante ter apoio do presidente Bolsonaro e ter o apoio do governador Ratinho Junior, pessoas que conhecem eles e já votaram neles…A conexão deles para os eleitores já estão estabelecidas e é enorme”.

“Então esse mesmo eleitor vai olhar para eles, viverem a olhar para dizer que eles estão comigo quando encontrar uma conexão, saber no que eu acredito que essa é uma das formas que podem ajudar bastante no aceleramento desse processo de conhecimento e consequentemente na tomada de decisão do eleitor”.

“O governador tomou uma decisão muito madura. Há duas formas de se firmar um compromisso, é assinando um papel, documento oficial ou uma fala pública, o compromisso público… E o governador não é criança, não é resultado só de agora, ele me conhece há mais de 20 anos e assim quando eu fazia Jornalismo na PUC, fui fazer um curso de marketing no Centro Europeu, que foi muito bom, à noite, o Júnior estava nesse grupo, bateu o santo na hora, ficamos amigos… Aliás, desde lá e até hoje não se passou uma única semana em que a gente não se fala…Conheci o Daniel ( Vilas Boas, ex-chefe de Gabinete e atual Sub Chefe da Casa Civil) através do Júnior”.

“Nada caiu de graça no meu colo. Jair Bolsonaro me deu um telefonema em 2012, ele era deputado, desde aquela época e depois a gente se fala sempre. Essa relação também transcende a política”.

“Não podemos deixar de avançar no desenvolvimento do Brasil, ter coragem para enfrentar as batalhas que têm que ser enfrentadas, você sabe que o presidente precisa de um senador em quem ele confie e não esses outros (cita sem mencionar os nomes de Sérgio Moro e Álvaro Dias, desafetos políticos de Bolsonaro)“.