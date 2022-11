Não haverá golpe de Estado; PRF vai liberar rodovias

Determinação judicial começa no início da madrugada desta terça-feira

A Justiça Federal determinou, na noite desta segunda-feira, dia 31, a liberação de rodovias bloqueadas por caminhoneiros bolsonaristas no Paraná e em outros cinco estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. Os pedidos nesse sentido foram feitos pela AGU (Advocacia Geral da República) do atual governo federal.

Ainda não sabe se haverá desobediência e resistências.

Pretensos caminhoneiros defendem golpe de estado e retorno de ditadura, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas e fecharam trechos de rodovias para contestar o resultado do pleito.

Em aplicativos e redes sociais foram espalhadas feiquinius com textos e áudios afirmando que haveria uma intervenção militar nas próximas horas. Foi dado um “prazo” de 72 horas para o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro.

A forças policiais deverão liberar as estradas, em especial a PRF (Polícia Rodoviária Federal) a partir da meia-noite de hoje, segunda-feira, dia 31.

No Norte Pioneiro, caminhoneiros atearam fogo em pneus na pista do KM 304,5 da PR-092, em frente ao posto de combustíveis Mazoti às 10h45 desta segunda-feira, dia 31, em Joaquim Távora, como protesto pela vitória do presidente Luis Inácio Lula da Silva nas eleições.

O bloqueio não tem liderança de pessoas ou entidades.

Em Santo Antônio da Platina, ao lado do Auto posto Platina, antigo Platinão, no KM 43 da BR-153, também ocorrem manifestações.

O Npdiario esteve no local reportando o fato e conversou com os integrantes do protesto, que afirmaram estarem mesmo aguardando uma pretendida ordem de Bolsonaro sobre o assunto.

Milhares de postos de combustíveis tiveram filas, como um platinense na rua Rui Barbosa, no centro (vídeo e fotos).