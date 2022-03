Mutirão contra dengue na zona rural platinense

Realizada coleta de lixo na Platina e Monte Real

Um mutirão formado por equipes da Secretaria municipal de Obras, Promoção Humana e o Setor de Combate a Endemias de Santo Antônio da Platina realizou a coleta de lixo nas ruas do distrito do Monte Real e do povoado da Platina no último fim de semana.

A ação teve como principal objetivo a eliminação de criadouros de mosquito da dengue. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, as notificações de dengue têm aumentado consideravelmente na região. De acordo com o último boletim semanal da dengue, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na terça-feira, dia 15, no estado do Paraná os casos confirmados aumentaram 63% e foi confirmado o primeiro óbito por dengue no Estado desde agosto de 2021.