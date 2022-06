Multivacinação neste sábado para todas as idades em S. Antônio

Confira locais e datas no texto abaixo

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Saúde fará neste sábado (11) uma campanha de multivacinação, com doses disponíveis da Covid-19 e Influenza para todas as idades.

A vacinação será feita das oito ao meio-dia nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Ribeiro, Vila Sete, Álvaro de Abreu, Santa Terezinha e Vitória Régia. A Casa da Vacina também estará aberta e está funcionando na Rua Campos Sales, n° 947, Vila São José.

As crianças que estiverem com a carteira de vacinação em atraso, também poderão receber as vacinas de rotina. Para o atendimento é obrigatória a apresentação de documento pessoal e carteirinha de vacinação.