Taekwondo: Campeão visita o Norte Pioneiro

O Grão mestre Fernando Madureira (fotos e vídeos) visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do professor Gilberto Oliveira, de sua namorada Juliana. e do seu pai, Antenor Tibúrcio, e de Flávio Alves (Mestre em Taekwondo).

Madureira nasceu em Londrina, tem 52 anos, casado com Liana há 17 anos e pai da Liz e do Nando, mestre de Taekwondo 7°.

É líder do prefeito Marcelo Belinati na Câmara de Vereadores de Londrina, segunda maior cidade do Paraná e eleita pela segunda vez consecutiva a mais transparente do Brasil.

Vereador pelo 2º Mandato. Presidente da Federação Paranaense de Taekwondo (gestões 2007 a 2015); ganhador do Prêmio Orgulho Paranaense 2015 como gestor esportivo; secretário de Esportes de Londrina (2017 a 2020); idealizador de diversos eventos esportivos e projetos sociais; Técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo (2005 a 2016); Técnico Olímpico Beijing 2008 (realizada em Pequim, na China) na conquista da primeira medalha olímpica do taekwondo do Brasil;Técnico Olímpico em Londres 2012; Analista tático nas Olimpíadas Rio 2016 e Graduado em Educação Física.

Ele se formou em Mestre de Taekwondo na Coréia do Sul em 1997 e tem projetos em muitas cidades do Paraná, tendo feito mais de 40 viagens internacionais.

É candidato a deputado estadual pelo PP (Progressistas).