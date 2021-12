Mulheres presas por furtos e estelionato em Joaquim Távora (vídeo)

Crimes ocorridos também em Guapirama e Ibaiti

Exclusivo: A partir de uma suspeita que recaiu sobre três mulheres no interior de uma loja na Gerônimo Vaz Vieira, centro de Joaquim Távora às 9h30m deste sábado, dia quatro, a PM agiu.

Os trio estava com diversos cartões. Duas morenas e uma delas, grávida. Durante o deslocamento para atendimento da ocorrência, houve a confirmação de que o bando feminino aplicava golpe em outros estabelecimentos comerciais. Elas foram localizadas dentro de um Citroen C4 em frente ao Hotel Pedroso. Também envolvido um homem, que “trabalhou” como motorista.

Dentro do carro, encontravam-se também as três acusadas. Indagadas sobre os fatos a princípio negaram os fatos. Contudo, após divergências entre as histórias repassadas, a PM optou por encaminhar as partes para o Pelotão para identificação e qualificação.

No pelotão, através de telefonema anônimo aconteceu a denúncia de que, ao chegar, as abordadas jogaram documentos em baixo da viatura. Esses documentos foram entregues na recepção do hotel. Diante do fato, um soldado se dirigiu até lá e trouxe as identificações.

Também houve crime idêntico em Ibaiti, com estelionato e furto, quando as mesmas mulheres se passaram por agentes de saúde e entraram numa casa, onde os idosos logo perceberam terem sido furtados cartões. Na sequência, as vítimas reconheceram as ladras e, enfim, confirmado tudo.

Outras lojas de Joaquim Távora também foram “visitadas” como O Boticário.

Uma integrante da quadrilha invadiu residência e furtou de uma bolsa R$ 400,00 em dinheiro e um cartão de poupança a qual teria em depósito o valor aproximado de R$ 80 mil. Além disso, em Guapirama houve outra vítima de cartão.

Dentro do veículo das bandidas, havia diversos produtos eletrônicos como celulares, fones de ouvido, joias, dinheiro além de cosméticos. Ressalta-se que ambos os casos de furto de cartões as vítimas tratavam-se de pessoas idosas e com alto fator de vulnerabilidade devido à idade avançada.

Depois, as três e mais o motorista foram levados à 35° delegacia de Polícia Civil onde foram apresentados à autoridade policial para apreciação e procedimentos pertinentes. O carro foi apreendido.

Resultados:

Um homem encarcerado e três mulheres presas.

Produtos apreendidos:

02 celulares (novos dentro da caixa);

01 celular ( novo dentro da caixa);

02 celulares S9;

01 celular Samsung Galaxy S20;

12 loções hidratantes Nativa;

05 loções banho e pós banho Boto Baby (O Boticário);

02 loções hidratantes Cuide-se Bem;

03 fones de ouvido dentro das suas respectivas caixas;

01Produto Brilho no Olhar (O Boticário)

01 Hidratante (O Boticário);

01 colar de prata dentro da embalagem contendo as inscrições Taj Mahal e

R$ 3.114,003 em notas diversas.