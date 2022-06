Mulheres fortalecem Agronegócio no NP

Por meio do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina

O Sistema FAEP/SENAR-PR (Federação da Agricultura do Estado e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná), em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Sindicato Patronal Rural de Santo Antônio da Platina, promoveram na manhã/tarde desta quarta-feira, dia 22, no Vicasu um evento expressivo: “Liderança Rural/Cultivando Conexões”.

Houve as palestras Cultivar Laços, depois A Arte de Construir Conexões com Luciano Salamacha, na sequência Jornada do Conhecimento e, por fim, Liderança Rural como Protagonista da Transformação, com Salamacha novamente, e almoço.

Autoridades empresariais e políticas prestigiaram o encontro no Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Ao longo dos cinco primeiros encontros, a presença feminina foi um destaque notável. Em todos os eventos, boa parte do público era composto por mulheres, muitas já ligadas à Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF), uma demonstração da força que a representatividade feminina vem conseguindo desempenhar.

Lígia de Medeiros Buso (foto) discorreu sobre a a iniciativa da FAEP /Senar de trazer uma etapa do Programa de Liderança Rural para o Norte Pioneiro, “que é uma conquista pra nós, e o nosso sindicato rural liderado pelo Afonso Júnior foi um dos primeiros a formalizar uma Comissão de Mulheres, com várias coordenadoras, e um grupo bastante unido em torno do Agro. Isso vai possibilitar que novos treinamentos sejam feitos pra essas mulheres do grupo, tanto de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal quanto profissional”, disse ela, uma das principais referência em Agronegócios e, em especial também, na pecuária, no Paraná.

A Comissão Estadual da qual Lígia já faz parte, tem 17 coordenadoras sendo a presidente a produtora de leite e presidente do Sindicato Rural de Teixeira Soares, Lisiane Rocha Czech, a qual também ocupa o cargo de vice-presidente da FAEP.

“O programa já conta com 28 municípios, mais de 80 coordenadoras e mil mulheres reunidas; outras mulheres foram estimuladas , encorajadas e inspiradas a se juntarem a nós a procurarem o sindicato do seu município para fazerem um projeto em conjunto e aderirem ao programa paranaense”, adicionou Lígia, finalizando: “O objetivo é propor o fortalecimento da base e a representatividade para os pleitos importantíssimos que teremos no nosso futuro, apoiando as iniciativas já existentes e as próximas que surgirão. O Paraná precisa que nós sejamos um polo de produção e referência em qualidade e organização”.

Mesmo tendo surgido no contexto da pandemia, o grupo tem conseguido atuar de forma incisiva, com

seminários, transmissões ao vivo, formações, visitas técnicas e outras ações.

Em cada um dos eventos de liderança, representantes locais da CEMF fizeram falas convocando as mulheres presentes a se engajarem nas comissões locais.

Com apoio da comissão estadual, os grupos municipais já somam 27 cidades representadas.

“Deixo registrado meu reconhecimento a todas as envolvidas nesse trabalho, que estão dando uma lição de que liderar é um processo transformador e que gera resultados a curto, médio e longo prazos”, parabenizou o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette.

