Quase cai em golpe na Caixa Econômica

Seria usado dispositivo conhecido como “chupa cabras”

Estava na agência da Caixa Econômica, na rua Paraná, em Jacarezinho, e ao sair foi abordada por dois indivíduos os quais entregaram dois papéis com um telefone para contato informando que teria que atualizar a senha.

Pediram para voltar dizendo que a cessão ainda estava aberta.

Ao retornar seu cartão ficou preso na máquina.

Chamou o marido que estava no lado de fora da agência e que nesse momento os indivíduos fugiram após ouvir que o esposo chamaria a polícia.

Equipe verificou o terminal onde havia uma peça encaixada na base onde se insere o cartão (dispositivo conhecido como “chupa cabras”) o qual foi retirado e apreendido e o cartão foi entregue à senhora.

Realizado patrulhamento pelo entorno, porém ninguém com as características encontrado. Os envolvidos orientados e o objeto com o boletim de ocorrência entregues na 12º Subdivisão de Polícia Civil em Jacarezinho para tomada de medidas cabíveis.