Mulher pode estar envolvida em furto/receptação

Apreendido um carro furtado de locadora

Em torno de 16 horas desta terça-feira, dia 24, uma equipe munida de informações privilegiadas se deslocou até a rua Orlando Altvater (bairro Sindicato), onde havia um veículo com indicativo de furto, em Santo Antônio da Platina.

A PM foi ao local com representante da empresa locatária do Peugeot 208 (foto) dentro do quintal da casa

A proprietária da residência foi comunicada das condições do veículo. A moradora e o carro encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis, com suspeita de receptação