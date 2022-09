Mulher denuncia ter sido estuprada em Ribeirão do Pinhal

Acordou com o irmão do amante na cama

Por volta de meio-dia deste sábado, dia 24, compareceu no pelotão da PM uma mulher de 37 anos para relatar os fatos adiante elencados cronologicamente:

Na noite desta sexta, dia 23, encontrou-se num bar com um homem adulto, com o qual tem esporadicamente relacionamentos. Acabou dormindo na casa na rua Sinésio de Andrade Borges, Jardim Esplanada, em Ribeirão do Pinhal.

Mas, ao acordar notou que estava toda despida e o irmão do ‘amigo’ estava deitado num colchão ao solo junto a cama em que a vitima estava e que o seu conhecido não estava mais no local.

Ela disse ter ficado abalada com a situação e, pior, sem o seu consentimento o homem (foto) passou a manter relação sexual sem ser consensual;

Diante das circunstancias repassadas à equipe, a PM do turno se dirigiu até a residência, onde após lidos os direitos constitucionais lhe foi dada voz de detenção e realizado o algemamento dada a possibilidade de fuga. Na sequência, apresentado à autoridade competente a qual recai as atribuições de polícia judiciaria para a lavratura do flagrante.