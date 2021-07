Veículo capota e cai em riacho na PR-435

Ela viajava sozinha no trecho entre Congonhinhas e Ibaiti

Um VW/Voyage (placas de Nova Fátima) conduzido por uma mulher de 36 anos transitava pela PR-435, sentido Entroncamento PR 272/Ibaiti, e ao chegar no KM 14 perdeu o controle, saiu da pista e capotou num riacho(fotos). O acidente ocorreu às 7h15m desta quarta-feira, dia 21, em Congonhinhas.

O sinistro, nas proximidades do bairro Santa Maria do Rio do Peixe, resultou em ferimentos leves na motorista, socorrida por terceiros, que a encaminharam até a vizinha cidade de Nova Fátima.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atendeu a ocorrência.