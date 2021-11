Mulher capota carro e só para em pasto

Condutora de 60 anos dirigia Corolla na PR-272 em Japira

Um Toyota/Corolla (placas de Londrina), conduzido por uma mulher de 60 anos, capotou às 17h30m deste domingo, dia 31, no KM 84 da PR-272, em Japira (fotos).

Ela sofreu ferimentos leves e foi socorrida por terceiros sendo encaminhada ao Hospital de Campanha de Ibaiti.

O tempo estava nublado com chuvisco no momento do sinistro. Veículo transitava sentido Japira/Tomazina.

A mulher perdeu o controle de direção do carro, que girou na rodovia e saiu da pista, bem como caiu num buraco às margens contrárias do sentido. Na sequência, chocou-se contra a parte frontal e traseira no solo em desnível, parando num pasto.

O acidente provocou danos materiais no automóvel e também na cerca (aproximadamente 20 metros) do imóvel rural.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atendeu a ocorrência.