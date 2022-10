Mulher cai no golpe de ‘nudes’ em SAP

Sextorsão prevê pena de dois a cinco anos de prisão

Na manhã desta segunda-feira, dia 17,o delegado e investigadores realizaram o cumprimento de mandado e prisão preventiva de um homem de 29 anos (foto abaixo) , suspeito de estar extorquindo uma vítima sob ameaça de divulgar nudes (fotos íntimas) caso não fosse paga a quantia de R$ 800,00.

A vítima, uma mulher de 41 anos, procurou ajuda na Delegacia relatando ter conhecido uma pessoa pelo Facebook e começaram a trocar mensagens, sendo que após alguns dias de conversas, enviou nudes para o golpista, o qual passou então a exigir o pagamento de dinheiro para que não divulgasse as imagens da vítima para familiares e colegas de trabalho.

A equipe de investigação passou a apurar o caso e chegou na identificação do criminoso sendo que o delegado representou pela prisão preventiva, a qual teve concordância pelo Ministério Público e foi decretada pelo Poder Judiciário.

Rafael Guimarães orienta a todos para que tomem muita cautela com as redes sociais, pois é um terreno fértil para pessoas mal intencionadas. Muitas vezes a foto do perfil com quem se conversa não tem nada a ver com a verdadeira pessoa que está trocando as mensagens. Por isso, é orientado que “não se enviem fotos íntimas e senhas para pessoas que você não conhece pessoalmente. Toda cautela é pouco e qualquer descuido pode fazer surgir uma nova vítima”, adverte.

O temor de ter a privacidade invadida ou de ser exposta para amigas, familiares e contatos profissionais, cega a mais precavida das vítimas usuárias.

Sextorsão prevê pena de dois a cinco anos de prisão, como previsto no Artigo 158 do Código Penal, de acordo com o tipo penal da extorsão. Em casos em que a vítima é menor de idade, o tempo pode aumentar.