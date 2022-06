MP denuncia pai e filho por homicídio em Jacarezinho

Os dois mataram rapaz de apenas 22 anos por motivação infame

O Ministério Público denunciou por homicídio duplamente qualificado duas pessoas investigadas pela morte de um jovem que ouvia música e conversava com amigos na rua Rita Fernandes Vieira, bairro Alto da Boa Vista II, quando dois moradores da vizinhança procuraram o grupo para se queixar do som que estaria alto e incomodando, em Jacarezinho.

A indisposição se transformou em briga física e a vítima acabou recebendo os disparos. Há duas versões, uma que teria sido do filho e outra do pai. Os dois fugiram.

A morte foi no local em poucos minutos.

Atenderam a ocorrência o corpo de bombeiros, Polícias Militar e Civil e Instituto Médico Legal.

Ele estudou no Instituto Federal (Técnico em Alimentos) de Jacarezinho e depois Ciências Econômicas na UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) em Cornélio Procópio.

Gostava de jogar pôquer e futebol e era muito querido pelos colegas e familiares.

O homicídio ocorreu no dia 19 de março deste ano em Jacarezinho. A vítima foi morta por um disparo de arma de fogo que a atingiu pelas costas após discussão motivada por volume de música. Os denunciados são pai e filho.

Conforme a denúncia, oferecida pela 3ª Promotoria de Justiça da comarca, a vítima estava com amigos ouvindo música no quando um dos denunciados, que é policial rodoviário, saiu de sua residência, localizada nas proximidades, e foi ao encontro do grupo, iniciando-se uma discussão motivada pelo barulho causado pela canção.

Durante a discussão, o policial teria pedido a seu filho que buscasse sua arma de fogo funcional, no que foi atendido. O mais velho teria agredido com um soco a vítima, que revidou. Ao retornar ao local da discussão, o filho teria efetuado o disparo que atingiu a vítima pelas costas, causando sua morte ainda no local.

Na denúncia, o MPPR sustenta como qualificadoras do homicídio o motivo fútil e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além do crime de disparo de arma de fogo. Como praticaram os atos em conjunto, ambos, pai e filho, foram denunciados pelos mesmos crimes.

Processo número: 0001388-45.2022.8.16.0098.

