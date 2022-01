Colisão no centro de Santo Antônio (vídeo)

GM S 10 bateu na lateral de T-cross no final da tarde desta quarta-feira

Exclusivo: Acidente em torno de 18h20m desta quarta-feira, dia 26, no centro de Santo Antônio da Platina, chamou a atenção dos vizinhos pela disposição com o que o carro envolvido ficou: Com as quatro rodas para cima.

A colisão ocorreu perto do “Bar do Paulinho” na esquina das ruas José Bonifácio e Deputado José Afonso quando uma Chevrolet S 10 de cor branca bateu na lateral de um Volkswagen T-cross. Os dois motoristas conversaram e trocaram números de telefones.

O condutor do SUV, um engenheiro químico de 26 anos, contou ao Npdiario que dirigia em baixa velocidade e foi atingido no cruzamento, que não tem sinalização.

Ele, que é de Maringá, se machucou levemente. O veículo tem seguro e logo o guincho o resgatou. O outro não se machucou.

O jovem está em Santo Antônio da Platina organizando o lançamento de um aplicativo de delivery nesta semana na cidade.