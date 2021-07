Motocross: Tork encara Paranaense

O Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross terá a segunda etapa da temporada 2021 realizada neste fim de semana, dias 17 e 18 de julho, na cidade de Toledo. A disputa será restrita a equipes e seguirá um rígido protocolo sanitário diante da pandemia da Covid-19.

A maior fabricante de motopeças da América Latina não apenas patrocina a competição, como também alinha no gate com muitos pilotos regionais. Entre eles, os destaques são: Willian Guimarães, líder das categorias MX45 e MX4, e Rodrigo Taborda, primeiro na MX3 Nacional.

E para esquentar a briga, ela também coloca no gate competidores de outros estados, através da Pro Tork KTM Racing Team. A mineira Mariana Balbi e o paulista Fredy Spagnol já haviam marcado presença na abertura, conquistando o primeiro lugar na MXF e o terceiro na MX2, respectivamente.

A pista no Moto Clube de Toledo foi especialmente preparada para a ocasião. A programação inicia no sábado, com os treinos a partir das 9h, e segue no domingo, com o warm up às 7h30.

Haverá transmissão ao vivo através do canal da Federação Paranaense de Motociclismo no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQukpsNUpfEoesx3gf1mJ0Q

Inscrição subsidiada Pro Tork – Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Vale ressaltar que ela só é válida para os filiados no Paraná, além de todos os atletas oficiais Pro Tork do país.

Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br

Inscrições: www.eventos.sportbay.com.br

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.