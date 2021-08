Motocross: Tork é pódio na Argentina

Piloto foi segundo colocado na quarta etapa mas segue líder na classificação

O Campeonato Cordobés de Motocross, considerado o mais importante da modalidade na Argentina, realizou sua quarta etapa, neste fim de semana, dias 14 e 15 de agosto, em Río Tercero. José Felipe (foto) representou a Pro Tork no evento, conquistando o segundo lugar na disputa da MX1.

Na primeira bateria ele fez o holeshot, mas ainda nas voltas iniciais caiu para segundo e nos minutos finais foi para a terceira colocação. Já na prova seguinte largou em segundo lugar, chegou a ser ultrapassado e brigou muito para retomar a posição, fazendo a festa ao cruzar o arco de chegada.

“Foram corridas divertidas. Uma pista boa, com um traçado bem técnico, com bastante buracos. Busquei fazer o meu melhor pensando no título, somei pontos importantes e sigo na ponta da tabela. Agora é se preparar para a próxima, que deve acontecer no mês que vem”, explica.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sport.