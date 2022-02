Jovem motociclista morre ao bater em Scania em W. Braz

Acidente ocorreu no início da tarde deste domingo na PR-092

Wagner Paulo de Camargo, de apenas 19 anos, perdeu a vida em torno de 14 horas deste domingo, dia 13, no KM 252 da PR-092, em Wenceslau Braz.

Ele passeava com sua Honda/CBX 250 Twister (placa de Pinhalão) quando no trevo ultrapassou seu amigo também de moto. Na sequência, tentou passar pela Scania/R500 (placas de Rinópolis/SP), “se enroscou” no parachoque, perdeu o equilíbrio e caiu.

O condutor da carreta, Valter Gomes dos Santos, 56 anos, não conseguiu evitar o abalroamento lateral.

O óbito foi no local.

Santos transportava soja, não sofreu ferimentos, submetido ao etilômetro resultou em 0,00 mg/l.

A Unidade Operacional de Siqueira Campos e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho atenderam a ocorrência.

O rapaz era morador de Santana do Itararé.