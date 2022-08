Motocicleta Honda é recuperada pela Rocam platinense

Em frente de um bar em Santo Antônio da Platina

Durante patrulhamento, a ROCAM(Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) chegou às 16h45m deste sábado, dia 13, em frente a um bar no bairro Altvater, onde foi localizada uma Honda/CG 150 Fan, com registro de furto ocorrido na última terça-feira, dia nove, em Ponta Grossa.

A motocicleta se encontrava sem a chave. Alguns indivíduos que se encontravam no estabelecimento foram abordados, porém, nenhum portava nada suspeito.

O veículo, encaminhado à delegacia de Polícia Civil, será restituído ao proprietário.