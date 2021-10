Moto bate na lateral de carro em W.Braz

Motociclista foi hospitalizado com ferimentos médios

Nesta quinta-feira, dia 07, por volta das 10h00, a Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente envolvendo um VW/Gol, com placas de Wenceslau Braz, e uma Honda/ CG 160, com placa de São José da Boa Vista. O sinistro ocorreu na PR-422, km 29, no munícipio de Wenceslau Braz.

Segundo a declaração do condutor do Gol (foto principal), um homem de 65 anos, ele estava transitando pela rodovia estadual sentido Wenceslau Braz – São José da Boa Vista, quando uma moto (foto abaixo), que trafegava em sentido contrário, e estava sendo conduzida por um homem de 52 anos, colidiu com a lateral do seu carro.

O motociclista teve ferimentos de grau médio e foi encaminhado ao hospital de Wenceslau Braz.

Realizaram o teste do etilômetro no condutor do carro resultando em 0,00 mg/l.