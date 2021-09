Moto apreendida em avenida platinense

Motociclista agiu de forma suspeita ao ver PM na Avenida Rennó

Neste sábado, dia 11, foi apreendida motocicleta vermelha Honda/CG 150 Titan, após atitude suspeita do condutor, na Avenida José Palma Rennó, de Santo Antônio da Platina.

Um soldado devidamente fardado viu a motocicleta na via, e percebeu que o condutor, ao ver o PM acelerou a moto. O piloto, inclusive, tirou as duas rodas do chão quando passou por um redutor de velocidade (lombada). Em alta velocidade, o olhava continuamente para trás, observando a ação do policial.

A postura do agente gerou suspeita, portanto o soldado abordou o motociclista e constatou que o piloto não era habilitado.

Além disso, o veículo apresentava-se: sem filtro de ar; pneu traseiro careca; sistema de silencioso inoperante/inexistente/deficiente; e com o lacre da placa rompido.

Diante dos fatos, o homem fora liberado no local e, solicitado apoio da equipe de Rádio Patrulha, a motocicleta (foto) conduzida à sede da 4ª Companhia para a confecção de documentos e procedimentos cabíveis.