Moto apreendida com menor em SAP

Veículo com placas de Uberlândia (MG) era conduzido por indivíduo sem CNH

Neste domingo, dia 05, às 12h30, o Capitão Corsini visualizou dois indivíduos em uma moto agindo de forma suspeita, próximo ao Posto de Combustível Milenium, em Santo Antônio da Platina.

Com o apoio de viatura, foi realizada a abordagem na motocicleta twister (foto), de cor vermelha, com placa de Uberlândia-MG. Com os dois não havia nada ilícito, mas foi constatado que o condutor era menor (16 anos).

Além disso, verificando a placa, o número do chassi e do motor, não foi possível localizar a motocicleta, sendo feito contato com o Estado de Minas Gerais para averiguação. Diante disso, descobriram que o veículo tinha débitos administrativos desde 2010, e portanto foi realizada sua apreensão.