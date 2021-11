Mostra de arte e cultura afro em Jacarezinho

A 7ª edição do evento será realizada do dia 11 ao dia 30 de novembro, abordando questões raciais e seu entrelaçamento com arte, rua e trabalho

Arte, rua e trabalho. A interseccionalidade de cada uma dessas dimensões com as questões raciais será o tema da sétima edição da Mostra de Arte e Cultura Afro-brasileira. O evento, que promete movimentar o Norte do Paraná e cidades do sul do Estado de São Paulo, será realizado de 11 a 30 de novembro. A Mostra é organizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em parceria com 11 prefeituras da região e com outras três universidades.

As ações serão, prioritariamente, veiculadas pelas redes sociais das instituições parceiras, com a previsão de realização de atos presenciais em alguns municípios, sendo respeitadas as normas de segurança sanitária em vigor. Patrocinado pelas empresas General Mills e Açaí da Barra de Jacarezinho, o evento é gratuito e certificará os participantes, com carga horária de 30 horas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do endereço https://forms.gle/JXLG9bpHxasJM1t89

Segundo o coordenador da Mostra, professor James Rios, o objetivo do evento, nesta edição, é levar, à comunidade regional, uma reflexão mais contundente sobre as questões raciais e seu entrelaçamento com a arte, a rua e o trabalho.

“Há uma necessidade de se discutir, com celeridade, a situação do negro, sobretudo, no Norte do Paraná. E essa discussão perpassa, dentre outros tantos fatores, pela dimensão do trabalho. Quais espaços que a população negra ocupa no âmbito das instituições em nossa região? É o espaço da informalidade, da rua? Temos, no Norte do Paraná políticas públicas de cultura que garantem, aos artistas negros, o acesso aos editais fomento? Esses editais contemplam, efetivamente, suas propostas estéticas? Todas essas perguntas nortearão o nosso evento”, pontua.

Programação

Com programação provisória, a Mostra terá início no dia 11 de novembro, quinta-feira, às 19h30, com a mesa-redonda intitulada “Intersecções entre raça e trabalho: afro-empreendedorismo e ações afirmativas”. Mediada pela professora-doutora Rosiney Vale (UENP), a mesa será composta pela professora-mestra Suelen Matos (UFPR); pelo professor-doutor Alexsandro Eleotério (UNESPAR); e pela a gestora de Recursos Humanos da Generall Mills (Cambará-PR), Mariane Dias.

No dia 12, será realizado o lançamento da série de curta-documentários intitulada “A cor do trabalho: Norte do Paraná”. Também nesse dia, a Mostra exibirá a terceira edição do Sarau da Negritude, com as apresentações culturais selecionadas pelo Edital de fomento lançado pela UENP no dia 14 de outubro.

Já no dia 17, às 19h30, mais uma mesa-redonda levará o debate a toda a comunidade. Às 19h30, também pelas redes sociais, a escritora Sandra Maria Job (UFPA); o artista plástico Clóvis Affonso Costa (CACosta) e o ator e diretor de teatro, Heriveuto (Ribeirão Claro), discutirão as questões relacionadas à produção artística negra e as suas respectivas relações com o mercado de trabalho.

No dia de 20 de novembro, a partir das 10 horas, as instituições parceiras realizarão a publicação de conteúdos correspondentes à Alvorada dos Ojás – ação prevista para ser realizada no dia 19, às 19h30, na Praça São Benedito, em Jacarezinho.

A partir do dia 22 de novembro, às 12h e às 17h, a Mostra lançará a exposição virtual de artes visuais, que será realizada até o encerramento do evento, com duas publicações diárias nas redes sociais da UENP e de todos os parceiros da Mostra.

No dia 27 de novembro, está prevista, para a cidade de Cornélio Procópio, a inauguração do painel de grafite a ser realizado por meio de uma oficina com a comunidade negra procopense; bem como a realização de uma roda de capoeira com o grupo Angoleiros.

Em todas as transmissões do evento a serem realizadas pelo Facebook e YouTube, a empresa multinacional General Mills, que possui unidade em Cambará, disponibilizará um QR Code para o recebimento de currículos de pessoas negras da região, que poderão, a qualquer tempo, ser convidadas a fazerem entrevista na empresa.

As ações semi-presenciais, previstas para acontecerem nos municípios de Cornélio Procópio e Jacarezinho nos dias 19, 20 e 27 estão sendo monitoradas pela comissão organizadora, que observa a (não) evolução dos casos de Covid-19. A depender do quadro epidemiológico, a programação desses dias será confirmada durante a programação.

Realização, Apoio e Patrocínio

A VII Mostra de Arte e Cultura Afro-brasileira é uma realização da UENP, do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Jacarezinho; da Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR), Campus de Cornélio Procópio; do Centro Universitário Unifio; e das prefeituras de Andirá, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Joaquim Távora, Nova Fátima, Santa Amélia, Santo Antônio da Platina, Santa Mariana, Ribeirão Claro e Ourinhos.

Além dos patrocínios das empresas General Mills e Açaí da Barra, o evento conta com o apoio dos NEABI’s da UENP e do IFPR, do DCE, da Defensoria Pública do Estado do Paraná, da ANEPRO, do Coletivo Ubuntu, da UTFPR, da CNX Produções, da Escola de Samba Acadêmicos Capiau e do Grupo de Capoeira Angoleiros.

“Estamos atuando através do nosso propósito de ser uma força para o bem, e o tema da equidade racial é um pilar global para a General Mills. Para que haja mudança, é preciso movimento, e, com o propósito de influenciar a formação e nos conectar os talentos negros, essa parceria com a UENP fortalece o compromisso que firmamos através do Programa Mover. Desta forma, temos a certeza de que a mudança do futuro começa agora e, para chegar lá, essa parceria irá contribuir para nossos próximos passos rumo a essa transformação. Estamos em movimento, estamos construindo a mudança”, disse Mariane Dias, Gestora de Recursos Humanos da General Mills, unidade de Cambará.

VII Mostra de Arte e Cultura Afro-brasileira

Inscrições: até 11 de novembro às 17 horas.

Link para inscrição: https://forms.gle/JXLG9bpHxasJM1t89

Canais de transmissão: Facebook e YouTube da UENP e dos parceiros institucionais.