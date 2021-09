Morreu Jardel Candia aos 60

Corpo será sepultado amanhã no Cemitério São João Batista

Faleceu às 10h30m desta sexta-feira, dia dez, o comerciante Jardel Candia(fotos). Ele tinha 60 anos, estava com problemas de saúde, inclusive no fígado, há vários meses, e atualmente internado no Hospital Evangélico, em Londrina.

Era proprietário da tradicional e conceituada Funerária Platinense/São Carlos, em Santo Antônio da Platina.

O corpo será velado a partir das 20 horas e sepultado na manhã deste sábado, dia 11, pela manhã(a família ainda não definiu horário) no Cemitério São João Batista.

Deixa a esposa Sandra, e o filho, Jardelzinho.

Mais detalhes a qualquer momento.