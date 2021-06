Morre por Covid irmão da policial

Antônio Ricardo Neto foi enterrado hoje de manhã em Jacarezinho

O corpo de Antônio Ricardo Neto (fotos) saiu de frente da Funerária Bom Jesus e, sem velório, sepultado às 10h30m desta sexta-feira, dia quatro, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho, junto com parentes. Foi vítima fatal na noite desta quinta-feira, dia três, de complicações da Covid-19.

Ele residia em Siqueira Campos e era irmão da investigadora da Polícia Civil platinense, Célia Ricardo, que se encontra em estado grave – também infectada – na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Ex gerente da agência do Sicredi siqueirense e ex- secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Wenceslau Braz, deixou a esposa Isabel e três filhos, sendo o 66º óbito em Siqueira Campos.