Morre platinense que sofreu atentado

Vítima tinha 47 anos e deixou oito filhos

Exclusivo: Anderson Alves Baião (fotos) , de 47 anos, faleceu às 18h15m desta sexta-feira, dia 1o, no Hospital Evangélico de Londrina. Ele foi assassinado em Santo Antônio da Platina, onde residia e trabalhava.

Deixou a esposa e oito filhos (três meninas e cinco homens). O corpo está sendo velado na Funerária Platinense e sepultado na manhã deste domingo, dia 12, no Cemitério Parque das Oliveiras.

Sofreu um atentado às 07h40m no dia 21 de novembro (um domingo) no seu comércio da Rua Rotary Club, na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina. Um jovem invadiu a loja Baião Móveis, que comercializa diversos itens, como geladeiras semi-novas, e atirou várias vezes.

O comerciante de 47 anos estava consciente ao ser atendido pela PM e relatou que o autor do disparo era um indivíduo moreno trajando roupa preta, que ele não sabe o nome. Populares disseram que logo após, o elemento correu a pé, fugindo e tomando rumo ignorado.

Na madrugada de sábado, dia 20 de novembro, alguém já havia atirado na porta da casa do comerciante(foto), que fica perto do seu estabelecimento comercial. É bastante provável que seja o mesmo elemento.

Socorrido pela equipe do corpo de bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para atendimento médico, a principio teve perfuração no cabeça, mais não atingiu o crânio. O disparo ficou alojado no pescoço do lado esquerdo, não estava sentindo suas pernas e iria passar por alguns exames mais apurados. De tarde, foi encaminhado à Santa Casa de Jacarezinho e na sequência ao Evangélico.

A vítima estava sofrendo ameaças de um rapaz de 21 anos(foto abaixo), O pivô do crime seria uma pré-adolescente e o principal suspeito já foi identificado, encarcerado e indiciado por homicídio. A Polícia Militar cumpriu Mandado Judicial, na Vila Ribeiro. Foi encaminhado para o Departamento Penitenciário e está na cadeia de Andirá.