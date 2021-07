Morre Padre Delcino Carvalho aos 49

Por complicações da Covid-19; trabalhava em Jacarezinho e Abatiá e o corpo será sepultado em Salto do Itararé

O Padre Delcino Rafael Carvalho (fotos), de 49 anos, Vigário Geral na Diocese de Jacarezinho e pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Abatiá, apresentou agravamento em seu estado clínico, sendo necessária intubação no final de semana num hospital de Cornélio Procópio, por conta de complicações da Covid-19. Nesta quarta-feira, dia 30, não resistiu e faleceu.

O bispo Dom Antônio Braz Benevente manifestou pesar: “Nossas orações para que Deus o acolha em seu infinito amor. Nos unimos aos seus familiares e paroquianos nesse momento de despedida pedindo ao Senhor que os sustente e conforte”, disse.

Programação:

Velório das 6h às 8h30 na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Abatiá;

-As 9 horas celebração de Missa presidida pelo bispo;

-10h30 translado para Salto do Itararé;

-12h velório na Paróquia Santo Antônio de Salto do Itararé;

-13h Missa em Salto presidida por Padre Donizete e

– Em seguida sepultamento do corpo.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida pertence ao Decanato de Bandeirantes. Os padres Aíde Vieira de Aguiar e José Marques fazem o trabalho pastoral em Abatiá.

Foi Dom Antônio quem, no dia 28 de janeiro de 2018, celebrou a Missa de Ação de Graças com o rito de Posse do padre Delcino na Paróquia (fotos).