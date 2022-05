Morre médico legista de Jacarezinho Jorge Yasbick aos 72 anos

Estava internado por problemas pulmonares graves

O médico legista/clínico geral Jorge Yasbick (fotos), de 72 anos, faleceu neste sábado, dia sete, no Hospital Marcelino Champagnat , bairro Cristo Rei, em Curitiba.

O corpo foi velado na Capela do Grupo Vitoriana em Jacarezinho até 16 horas deste domingo e em seguida será cremado no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré. O sepultamento na terça-feira, dia dez, em Jacarezinho, no Cemitério São João Batista.

Médico legista do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho durante 40 anos e também professor universitário.