Morena é a nova Gata da Semana

Emerge simplesmente maravilhosa como um monumento explosivo

Luiza Correia Cardoso (fotos) estuda Enfermagem, gosto de dançar, sair com amigos e dar risada

Ela é do Norte Pioneiro e, atualmente reside em Arapoti (Campos Gerais)

“Minha meta é me formar na faculdade, ter uma vida estável, conquistar destacar na área de trabalho e manter a saúde; ser grande é abraçar uma grande causa”, assinala a exuberante e simpática jovem, acrescentando: “Sou uma pessoa mais na minha, posso até dizer que brava, mas também sou muito aberta a conhecer coisas novas, experimentar hobbies diferentes, uma pessoa fiel às suas amizades e princípios”, crava, imponente, com sua personalidade forte e alegre.

Agora, eclode estupenda enchendo a primavera de ternura e beleza como a nova Gata da Semana.