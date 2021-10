Olericultura já se consolida na região

Entidade que defende fruticultura familiar se amplia em Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina

Carlos Inácio, presidente da ANV (Associação Norte Velho dos Produtores de Morango do Norte Pioneiro/Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina), que integra cerca de 30 produtores rurais da região, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado da sua filha, a bióloga Stefany Inácio, e do secretário municipal de Agricultura de Jaboti, Marcelo Siqueira.

A entidade tem dois anos e o objetivo é produzir frutos de qualidade com selo de IG ( Indicação Geográfica de Procedência) com predominância da agricultura familiar e papel ativo das mulheres e dos jovens que retornam para o campo e fazem a sucessão familiar. O IG é emitido pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

Olericultura é um segmento da horticultura que engloba a exploração e produção de legumes, vegetais e hortaliças. Produtos como o chuchu, alface, tomate, cenoura, couve e repolho, além de raízes, tubérculos, caules e frutos variados fazem parte da sua produção. A prática da olericultura tem ganhado credibilidade devido ao sistema de produção sustentável, uma vez que os ciclos biológicos são curtos resultando em mais de um cultivo anualmente.

Além do cultivo de vegetais e legumes, a Associação Brasileira de Hortaliças (ABH) inclui nos plantios alimentos como:

o morango

a batata doce

o inhame

o melão

a melancia

a mandioquinha-salsa

a batatinha.

Estão participando também de um projeto de extensão da UFPR (Universidade Federal do Paraná) para certificação da fruta. Até fevereiro de 2022, 29 produtores da ANV serão capacitados no programa de boas práticas agrícolas, manejo integrado de pragas e norma regulamentadora Nº 31, que trata da segurança e saúde em propriedades rurais.

Os produtores vão adaptar as propriedades de acordo com as normas da PIM (Produção Integrada do Morango), programa federal do Ministério da Agricultura.

O projeto chama-se “Colhendo bons frutos: da academia ao campo”. A iniciativa, do Setor de Ciências Biológicas da UFPR, integra o programa “Implantação de boas práticas agrícolas e certificação com indicação geográfica de produtores de morangueiro do Norte Pioneiro”.

Com a capacitação, a expectativa é de que os morangos produzidos na região sejam maiores na qualidade, seguros e sustentáveis ambientalmente, socialmente e economicamente. Haverá muito progresso na produção até maio de 2022, quando está prevista a realização da festa anual do morango em Jaboti.

É uma fruta pouco calórica, apresentando cerca de 33 calorias por 100 gramas de morango. O morango é rico em vitaminas como, por exemplo, vitamina C, A, E, B5 e B6. Os principais minerais presentes no morango são: Cálcio, Potássio, Ferro, Selênio e Magnésio.



Os morangos também são ricos em flavonoides, importante agente antioxidante no organismo dos seres humanos. Outra característica nutricional importante do morango é que ele possui boa quantidade de fibras alimentares (cerca de 2,5 gramas de fibras por 100 gramas de morango).

Na culinária, é muito usado na produção de sucos, sorvetes, bolos, tortas doces e geléias.

Entre os principais benefícios do consumo de morangos para o organismo, estão: fortalecimento do sistema imunológico, auxílio no bom funcionamento do sistema digestivo, ação anti-inflamatória, auxilio no processo de cicatrização de ferimentos, entre outros benefícios.



O morango é originário da Europa e típico de países de clima frio. Assim como a maçã, o pêssego e a cereja, o morango pertence à família das rosáceas. De sabor levemente ácido, a fruta é usada no preparo de tortas, musses e geleias.

O morango é uma ótima fonte de vitamina C, que evita a fragilidade dos ossos, má formação dos dentes, atua contra infecções, auxilia na cicatrização de ferimentos e na absorção de ferro. Contém potássio, sódio, cloro, responsáveis pelo metabolismo e pelo movimento da musculatura cardíaca e vitamina B5 (niacina), que tem a função de evitar problemas de pele, do sistema nervoso e aparelho digestivo.

FOTOS: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario