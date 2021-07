Monza e motocicleta colidem em Siqueira

Neste sábado em torno de 14 horas em perímetro urbano da PR-092

Exclusivo: Abalroamento transversal entre um GM/Monza (placas de Biguaçu/SC) e uma Suzuki/Yes 125 (placas de São José dos Pinhais) provocou ferimentos graves num homem de 54 anos, que conduzia a moto. Acidente ocorreu às 14 horas deste sábado, dia três, no KM 278 da PR-092 no perímetro urbano de Siqueira Campos.

O motorista do carro, 35 anos, não se machucou. O trecho foi sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos.

O motociclista cruzava a odovia da esquerda para a direita.

Realizado exame de etilômetro, resultou negativo. A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) de Siqueira Campos atenderam a ocorrência.