Moça foge de viatura mas é recapturada

De 12, 11, e dez anos furtaram com a supervisão da irmã mais velha de 23; presa, conseguiu fugir a pé

Nesta terça-feira, dia 14, a Polícia Militar efetuou prisão de uma jovem por furto qualificado, que corrompeu seus irmãos menores para efetivar o delito, no Bairro Colorado, de Santo Antônio da Platina.

A equipe de rádio patrulha recebeu informações de que indivíduos haviam pulado o muro de uma residência localizada na rua das Palmas, e que estavam furtando objetos no local. Imediatamente, os soldados se deslocaram para a casa indicada e realizando uma varredura pelos fundos do imóvel acharam.

Para surpresa , os ladrões eram três crianças, de 12, 11 e 10 anos, que efetuavam a ação a mando de usa irmã mais velha de 23 anos, que aguardava fora da casa.

Com os menores encontraram uma sacola contendo várias bijuterias furtadas (fotos), sendo elas: 28 pares de brinco, um relógio de pulso masculino, um óculos de sol feminino, dois prendedores de cabelo, três carteiras femininas, um cinto de metal feminino, duas pulseiras, duas correntes, um chaveiro e um colar.

Diante dos fatos, comunicaram o proprietário da residência que reconheceu que todos os objetos eram de sua propriedade, e informou que os mesmos menores já furtaram o local outras vezes. Portanto, foi dada voz de prisão para a mulher, por furto qualificado devido a corrupção de menores de 18 anos para a ação. Além disso, foi contatado o Conselho Tutelar, que acompanhou o encaminhamento dos menores e os objetos para a 38ª Delegacia de Policia Civil. A equipe repassou para o conselho tutelar que a mãe dos menores não tem condições de cuidar de seus filhos, e que os conselheiros devem tomar providências necessárias, dando assistência para as crianças.

Quando era transportada no camburão, saindo da delegacia em direção ao Depen em torno de 20 horas, conseguiu soltar as algemas, abrir a viatura e empreender fuga a pé no centro da cidade. Só que a ROCAM (Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas) descobriu onde ela se escondia, numa casa da rua Geraldo Alves Calheiro, no João Furtado.

Tentou se ocultar embaixo de uma cama num quarto.

Recapturada, foi encaminhada para a 38ª Delegacia de Polícia Civil.