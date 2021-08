Moça de 26 anos morre em acidente

Ela estava como passageira na colisão frontal ocorrida em Santana do Itararé

Mara Aparecida Ribas (fotos), de 26 anos, perdeu a vida em torno de 18h10m deste domingo, dia 22, no KM 110 da PR-151, perto da curva do Cazarin, em Santana do Itararé.

A moça estava como passageira do namorado, Danilo da Silva Fernandes, 29, que dirigia o Uno Mille(placas de Siqueira Campos). A colisão foi frontal contra um Fiat Palio (placas de Santana do Itararé) conduzido por Selma Aparecida dos Anjos, 44.

Todos os outros envolvidos foram encaminhados para o hospital local, incluindo a motorista do Palio, duas meninas de 15 e 16 anos e o ex-presidente da câmara de vereadores santanense, Gilmar Egídio Pereira (foto), 44 anos. Depois, levado para a Santa Casa de Jacarezinho, para exames mais detalhados.

O óbito de Mara foi no local. Ela deixou uma filha de sete anos. O corpo encaminhado para o IML de Jacarezinho e entregue para a família para ser sepultado nesta segunda-feira, dia 23.

O sinistro foi numa reta em pista simples e sem acostamentos no trecho entre Wenceslau Braz.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.