Mobilização nas rodovias do Norte Pioneiro

Manifestação diminuiu no meio da tarde mas prossegue sem bloqueios mas com paradas de carretas e caminhões

Pontos de manifestação em Rodovias Federais no Norte e Norte Pioneiro do Paraná nesta quarta-feira, dia oito: BR-369 Km 37, em Andirá, BR-369 KM 79 em Santa Mariana, BR-369 KM 157, em Londrina (Parque Ney Braga), BR-153 KMs 38 e 49 em Santo Antônio da Platina.

Pontos de mobilização no Norte Pioneiro: PR-092 em Joaquim Távora, Siqueira Campos e Wenceslau Braz. Todos sem interdições de via, manifestantes concentrados fora da Rodovia e com Adesão voluntária.

Caminhoneiros não foram obrigados a parar e alguns até insistiram em continuar (veja vídeo abaixo).

Seguindo monitorando todos os locais de possíveis manifestações, não há interdição de rodovias estaduais e nem federais na área da Delegacia Regional da PRF de Londrina.

O tráfego de coletivos (Vans e ônibus) , carros, veículos com cargas perecíveis, de socorro, funerários, segurança, ou de animais) foram liberados.

No meio da tarde, a mobilização refluiu. Um dos objetivos é protestar contra os constantes reajustes de preço dos diesel e a tabela do frete, mas a maior parte é para apoiar o presidente Jair Bolsonaro.

A Polícia Rodoviária Federal informou que 16 cidades de três estados registraram paralisações de caminhoneiros na manhã desta quarta-feira (8). São eles Paraná, Santa Catarina, e Espírito Santo. São Paulo também em alguns pontos.

No Posto Santa Rita, em Santo Antônio da Platina, três profissionais do volante descansavam no pátio na tarde desta quarta-feira, dia oito. Eles transportam batatas fritas congeladas de Minas Gerais para Curitiba e Porto Alegre(RS). Disseram que apoiam a mobilização.

O presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha, disse hoje para o npdiario que “o grupo apoia totalmente a iniciativa e os pleitos dos caminhoneiros”.