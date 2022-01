Missas no santuário São Miguel Arcanjo

As missas de amanhã terão a presença do missionário Ironi Spuldaro

Neste sábado, dia 29, serão celebradas as Missas Votivas à São Miguel Arcanjo, no Santuário em Bandeirantes.

Com a presença do missionário Ironi Spuldaro (fotos), as missas ocorrerão às oito, dez e às 17 horas.

Pregador da Renovação Carismática Católica, Ironi é conhecido no Brasil e no exterior por seu ministério de cura e libertação. “Neste dia iremos clamar pela nossa nação, pelos milagres, pelos prodígios. Vamos orar, vamos pedir o derramamento dos dons do Espírito Santo”, diz o religioso.

Nasceu em 23 de janeiro de 1966, na cidade de Chopinzinho, Paraná, mas reside há 36 anos na cidade de Guarapuava. É casado e tem dois filhos.

Durante 17 anos, Ironi trabalhou na fundação Nossa Senhora de Belém, em Guarapuava. Exerceu a função de diretor geral de duas emissoras de rádio da fundação. Foi membro do CAE (Comissão de Ação Evangelizadora) da diocese de Guarapuava e também membro do conselho diocesano, estadual e nacional da RCC, movimento do qual participa há mais de 27 anos.

Atualmente, Ironi participa do grupo de oração “Fonte de Luz e Vida”, na paróquia Santana, em Guarapuava, é co-fundador do movimento Eucarístico “Maria Mãe da Universidade”, com sede na Itália. Apresenta o programa “Há poder de Deus” na TV Século 21 e exerce o ministério de pregação em todo o Brasil e em outros países, tais como: Argentina, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Itália, Japão, Inglaterra e Suíça.