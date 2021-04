Missa será realizada em prol de ação social

A Campanha Trabalhador teve início em Siqueira Campos e alimentos estão sendo arrecadados. Por isso, uma missa será celebrada e cada pessoa poderá doar alimentos na entrada. É solicitado pelo menos um quilo,

O evento religioso acontecerá no Dia do Trabalhador, neste sábado, 1º de maio, às dez horas no Santuário do Sesnhor Bom Jesus da Cana Verde.

Governo Municipal, Agência do Trabalhador, Provopar e Npdiario estão apoiando.