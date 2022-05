MFC/SAP organiza 3 eventos em novembro

Marcados para os dias 18, 19 e 20 de novembro

O Movimento Familiar Cristão de Santo Antônio da Platina confirmou, neste fim de semana, três grandes eventos entre os dias 18, 19 e 20 de novembro próximo. Serão para as famílias mefecistas.

Programadas a 112 ª edição do Conselho do MFC Paraná, a 21ª edição do Conselho do MFC Jovem e a 8ª do Conselho do MA (Movimento Adolescente Cristão).

Os coordenadores Katiely e Cristiano lembraram que, mesmo com dificuldades durante a pandemia, a entidade se manteve forte e devotada às causas cristãs, em especial ações católicas.

São 240 casais ativos.

O município se formou embaixo do que hoje é um ponto turístico, o Morro do Bim, e mais tarde entre os ribeirões do Boi Pintado e da Aldeia. Em agosto próximo, completará 108 anos.

“É um povo de muita fé e tem quatro paróquias: Santo Antônio de Pádua, São José, Santa Filomena e São Judas Tadeu.

A cidade integra a Rota do Rosário, e mantém o Santuário Nossa Senhora das Graças.

A Rota (Campos Gerais e do Norte Pioneiro) possui 16 santuários, além de igrejas, capelas e outros atrativos em 17 cidades.