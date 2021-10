“Mês das Crianças” no Magnus Educação

Antecipe sua matrícula e receba descontos exclusivos

No mês de outubro é comemorado o Dia das Crianças e no Colégio Magnus essa data não poderia passar batido. Pensando nisso, o estabelecimento de ensino desenvolveu a campanha “Mês das Crianças”, voltada inteiramente para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, ou seja, crianças de 2 à 11 anos.

Quem antecipar a matrícula pro mês de outubro, já estará participando do Mês das Crianças, recebendo vantagens exclusivas, descontos super especiais, além, é claro, do Kit Magnus que está sendo entregue para as novas matrículas. Não perca tempo, garanta sua vaga e faça parte da família Magnus.

