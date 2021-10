Gol deu cobertura em Carlópolis (vídeo)

Residentes e turistas bateram nos dois adolescentes em Carlópolis

A Polícia Militar foi acionada, nesta terça-feira, dia 19, porque teriam ocorridos disparos de arma de fogo num condomínio residencial/turístico de Carlópolis. As ocorrências foram de madrugada e de noite.

No local, constatados dois menores, um de 15 anos e o outro de 17 anos, que foram amarrados por populares e encontravam-se com sinais de lesões produzidos por arma de fogo. A equipe foi informada pelos presentes que os adolescentes estavam dentro do sobrado de uma mulher de 33 anos, e pretendiam praticar atos infracionais (furtos). A proprietária não estava presente durante o ocorrido.

Segundo informações, assim que ouviram os moradores se aproximando, os menores pularam de uma altura de aproximadamente dez metros, na tentativa de fuga, porém se machucaram com a queda. Diante disso, os vizinhos conseguiram impedi-los de fugir, e imobiliza-los até a chegada da polícia.

Ao questionar os adolescentes, contaram que um GOL, de cor preta, havia dado cobertura. O carro com outros dois indivíduos havia levado eles até as proximidades do local.

Providenciada ambulância do município e conduzidos os dois para o hospital local sem riscos de mortes. Não levaram tiros, mas agredidos. Os populares que estavam no local foram devidamente qualificados no boletim de ocorrência.

O Npdiario apurou que a dupla vinha invadindo casas nos últimos três dias e que, pelo menos, em quatro locais conseguiu objetos.