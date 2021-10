Menor apreendido com crack em SAP

Popular informou a equipe sobre tráfico de drogas no Bairro Aparecidinho

Nesta quinta-feira, dia 07, às 18h15, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos com seis pedras de crack, em Santo Antônio da Platina na esquinas das Ruas Moacir Poli e Messias Elias de Castro.

Durante patrulhamento pelo bairro Aparecidinho, um popular abordou a equipe e informou que na rua Moacir Poli havia um indivíduo traficando drogas. O informante passou as características do indivíduo, que estava vestindo uma bermuda tactel, camiseta preta e boné rosa.

Em ato contínuo, os PMs deslocaram-se para o local indicado e viram um indivíduo vestido com as características repassadas. Realizada abordagem, já conhecido o jovem admitiu estar na posse de drogas. Com ele, localizaram o total de seis pedras de crack (foto abaixo), envoltas em saquinhos plásticos transparentes e a quantia de R$ 70,00.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências.