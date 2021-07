Pinhalão: menor bate moto na PR-272

Menino de 16 anos pilotava uma Honda/CG 150 na rodovia estadual

Um menino de 16 anos dirigia uma Honda/CG 150 (placa de Santo Antônio da Platina) e por volta das 14 horas do domingo, dia quatro, no KM 67 da PR-272 colidiu frontalmente contra um Fiat/Uno (placas de Jaboti). O acidente ocorreu no trecho entre Pinhalão a Tomazina.

O condutor da motocicleta e seu garupa, 19 anos, sofreram ferimentos médios e foram encaminhado ao hospital tomazinense

O motorista do carro, 32 anos, não teve ferimentos. Realizado etilômetro do garoto, resultou negativo. A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.