Menino recebe PM de Wenceslau Braz

Garoto sonhava em ter a presença dos policiais no seu aniversário de oito anos

A mãe do menino Marlon foi até a sede da Polícia Militar, na cidade de Wenceslau Braz, e falou sobre o sonho do seu filho em ter as presença dos policiais militares em sua recente festa de aniversário.

Então, com grata satisfação e alegria, a equipe foi até residência do menino e participou da festa de 08 anos do jovem Marlon.

“Marlon, muito obrigado pelo convite, carinho e consideração, pois reconhecimento como este, vindo do coração puro e generoso de uma criança, nos dá ainda mais força para seguirmos resolutos e coesos na missão de proteger a comunidade que servimos! Deus abençoe você e sua família, nesta data especial e sempre!!!”. São os votos do Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, e todo efetivo desta Unidade!