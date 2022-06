Menino que morreu em piscina era filho único e tinha 5 anos

Bernardo Ramos Gonzaga será sepultado na manhã desta quarta-feira

O corpo de bombeiros, policiais militares, médicos e enfermeiros, enfim, socorristas tentaram de todas as formas, mas não conseguiram evitar a morte trágica de Bernardo Ramos Gonzaga, de cinco anos, ao meio-dia e meia desta terça-feira, dia 14, em Santo Antônio da Platina.

A criança caiu numa piscina de uma espécie de “clube social” no Condomínio José Otávio, na localidade rural chamada Jacutinga, perto da fazenda Eldorado, da Venda do Leôncio, e próximo do distrito do Monte Real.

O corpo está sendo velado na Funerária Santo Antônio (avenida Oliveira Motta) e será sepultado às nove horas no Cemitério Parque das Oliveiras.

O pai, Nautilus, de 30 anos, conhecido como Nau, mora na rua Rui Barbosa(centro platinense) e está desempregado. Conversou com o Npdiario.

É natural de Guarujá, cidade da Baixada Santista(SP) , que tem 313 mil habitantes, sendo o terceira mais populosa do litoral, ficando atrás apenas de São Vicente e Santos.

Impactado obviamente com o falecimento do filho único, contou que a mãe, Josiane, vivia junto com ele, mas no momento estavam separados.

A moça “passeava” com o garotinho, sozinha no local, de acordo com o que relatou.

Nau cedeu e autorizou a publicação das fotos.

A mãe, desesperada, achou o filho submerso, o tirou das águas e a agonia prosseguiu. As corporações foram acionadas em torno de 11h10m.

A vítima estava no que, no protocolo se chama Grau 6: Vítima em parada cardiorrespiratória, inconsciente, em apneia, sem presença de pulsos arteriais centrais, presença de espuma nos lábios…

A genitora acompanhou, em choque, e desmaiou três vezes.

Mesmo assim, o garotinho foi levado ainda com vida para atendimento emergencial e hospitalar com massagem/pressão toráxica e medicação intravenosa, mas não resistiu

O fato causou comoção entre os platinenses.

